Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля подписал указ о мерах по социально-экономическому развитию Ташкента до 2030 года (УП-112). Документ определяет основные направления развития столицы на следующие семь лет.

Документом предусмотрено обеспечить стабильный экономический рост города путём реализации взаимовыгодных проектов с бизнесом и эффективного задействования имеющихся ресурсов.

Столицу планируется превратить «в один из мегаполисов с чистым воздухом» (об этом президент говорил в ходе предвыборной кампании) и улучшить условия для отдыха жителей и гостей города за счёт изменения облика парков культуры и отдыха, скверов, бульваров, с резким увеличением количества зелёных зон.

К 2030 году Ташкент также должен стать «территорией, не имеющую проблем в коммунальном обслуживании» благодаря расширению и модернизации инженерно коммуникационных сетей, а также создания более «комфортной для передвижения людей» дорожной инфраструктуры.

Запланировано внедрение принципов «умного» градостроительства за счёт координации строительства на основе единого подхода и расширения социальной инфраструктуры соразмерно объёму строительства.

Кроме того, намечено внедрить современный менеджмент, основанный на ключевых показателях эффективности, а также развивать человеческие ресурсы путём создания проектных офисов по каждому направлению в системе хокимията.

К 2030 году Ташкент, согласно планам, должен занять 50-е место в рейтинге наиболее удобных для проживания городов по рейтингу Economist Intelligence Unit (сейчас — 157-е), объём ВВП планируется довести до 500 трлн сумов (с 178,9 трлн сумов). Планируются проекты в сфере промышленности и услуг на сумму 40 млрд долларов, увеличить объем экспорта отраслей промышленности, услуг и туризма до 7,5 млрд сумов, расширить и полностью модернизировать инженерно-коммуникационные сети.

Кроме того, планируется создать дополнительно 4100 гектаров зелёных зон (с 900 до 5000 га), увеличить охват высшим образованием с 47% до 60%, дошкольным образованием — с 77,1% до 100%, площадь аллей на берегах каналов — с 42 до 150 км, протяжённость велосипедных дорожек — с 65 км до 170 км, уровень пользования общественным транспортом — с 30% до 60%, долю электробусов в общественном транспорте — с 17% до 50%.

За семь лет также намечено снизить. выбросы вредных газов — с 300 тысяч до 150 тысяч тонн, модернизировать 181 тепловых сооружений, отремонтировать 1000 км внутренних дорог, обновить 5000 км электросетей, 1600 трансформаторов и так далее.

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Как отмечено выше, перечисленные цели были отражены в предвыборной программе Шавката Мирзиёева.

Ранее «Газета.uz» писала, что бетонные велодорожки и тротуары в Ташкенте продолжают строить некачественно и без учёта интересов велосипедистов и пешеходов.