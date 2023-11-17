Министерство занятости и сокращения бедности Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления Кабинета министров о выведении из бедности жителей Чиланзарского района Ташкента на основе опыта Китая, включая применение новых подходов, инновационных и «зелёных» технологий и современных методов управления.

Согласно проекту, несколько жилых домов и торговых объектов у дороги (напротив Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи или 16-й горбольницы) на пересечении улиц Домрабад, Малая кольцевая дорога и 2-й проезд Дильшух попадут под «реновацию». Речь идёт о перестройке одноэтажных зданий в многоэтажные с созданием на первых этажах современных сервисных объектов. Для этого потребуется договориться с собственниками домов и бизнесом.

Кроме того, планируется благоустроить набережные канала Бурижар и создать гастрономическую улицу (сквер), где будут зоны отдыха для населения, а также спортивные площадки, пункты общепита и торговли.

Улицу Катартал планируется превратить в туристическую за счёт создания сервисных объектов из лёгкой конструкции, которые будут работать круглосуточно.

Более того, предлагается выделять кредиты на ремонт подвалов многоэтажных домов Чиланзара для их эффективного использования и развития предпринимательства на основании решения управляющих компаний и собраний ТСЧЖ.

Проект предусматривает благоустройство канала Конкус протяжённостью 4,1 км между улицей Бунёдкор и Ташкентской автомобильной дорогой и создание там аллеи. То же самое планируется сделать на 1,7-километровом участке канала Анхор между Малой кольцевой дорогой и улицей Наккошлик.

Обсуждение документа продлится до 1 декабря.

Часть этих инициатив была отражена в постановление президента от 3 июля 2023 года. Тогда президент одобрил ряд проектов в Чиланзарском районе Ташкента, включая создание индустриальной зоны со статусом малой промзоны на площади 320 га, благоустройство берегов канала Бурджар и создание вдоль него гастрономической улицы, строительство скверов и установку трансформаторов.

Глава государства также одобрил проект бизнес-центра стоимостью не менее 200 млн долларов на территории стоянки стадиона «Бунёдкор» площадью 5,5 га, а также строительство нового путепровода на пересечении проспекта Бунёдкор и 2-й улицы Катартал «для устранения регулярно образующихся здесь заторов».