17 ноября в 20:15 вертолёт Ми-8, принадлежащий командованию войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана, разбился во время учебно-тренировочного полёта на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В результате трагедии экипаж вертолёта погиб. На месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет причины аварии.

Полигон «Каттакурган» является крупнейшим военным полигоном Узбекистана, который открылся в ноябре 2019 года.