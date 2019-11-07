В Центральном военном округе сдан в эксплуатацию крупнейший военный полигон Узбекистана «Каттакурган», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

В церемонии открытии приняли участие министр обороны Баходир Курбанов, первый замминистра обороны — начальник генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Павел Эргашев и командующий Центрального военного округа полковник Ойбек Саидов.

Министр обороны подчеркнул, что полигон станет платформой для профессионального обучения и совершенствования навыков защитников страны.

Инфраструктура полигона включает парк боевой техники и автомобилей, учебные классы, медицинский пункт, спальные помещения, столовую, спортивный и тренажерный залы и центр культуры.

Территория военного полигона дает возможность проводить тактические учения и войсковые стрельбища. В Минобороны подчеркивают, что это самый большой полигон в Узбекистане, соответствующий мировым стандартам. Здесь есть возможность одновременного проведения учений и учебно-практических занятий с использованием всех видов боевой техники.

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