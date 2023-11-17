Сборная Узбекистана по футболу победила Туркменистан (1:3) в первом матче второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Ашхабаде. По итогам встречи главный тренер национальной команды Сречко Катанец заявил, что Узбекистан заслужил победу.

«Мы заслужили эту победу. Я очень доволен игрой моих ребят. Показали очень хороший матч. Это первая игра отборочного турнира к чемпионату мира. Поэтому для нас эта игра была очень важной. Если бы мы не выиграли эту игру, вопрос нашей квалификации… вы никогда не знаете, что может произойти в будущем. Мы видели, что Туркменистан забил гол с одной попытки. Во втором тайме мы намного улучшили игру, мы оказывали давление, забили три гола, могли забить больше. Я очень доволен игрой моих ребят», — сказал 60-летний специалист.

По его словам, футболисты Узбекистана оказывали давление с первых минут, «играли лучше технически и организационно».

Главный тренер также пожаловался на искусственное поле, назвав его «ужасным».

«Как я сказал вчера, играть на таких полях — очень и очень ужасно. [Сборная Туркменистана] лучше адаптированы играть на таком поле, они каждый день здесь тренируются. А моя сборная может раз в год играть на таком поле. Здесь мяч перемещается медленнее, отскок мяча совсем другой, всё по-другому. Команды, которые обороняются, имеют преимущество. Я не знаю, почему они дали разрешение играть на таком поле. Я видел много разных команд в мире, которые лучше Узбекистана, им нужно время для адаптации и они могут проиграть», — заявил он.

В первых матчах предыдущих квалификаций, которые также проходили на искусственном поле, Узбекистан уступал Северной Корее (4:2) в 2018 году и Палестине (2:0) в 2022 году.





Лучший игрок матча, оформивший дубль и голевую передачу, Отабек Шукуров заявил, что команда на таком поле своей победой показала свой характер.

«На таком поле невозможно играть. Организации должны хоть немного думать о здоровье футболистов как бы там ни было…», — подчеркнул он.

Сречко Катанец, говоря о предстоящей игре против Ирана в Ташкенте 21 ноября в 18:00, заявил, что у соперника опытная команда, а её футболисты играют в топовых лигах. Однако, по его словам, он «знает, как надо играть с ними».

«Я уже три раза играл против сборной Ирана, один раз выиграл, один раз сыграл вничью и один раз проигрывал. Нам придётся хорошо поработать. Но я очень прекрасно знаю, как надо играть против сборной Ирана», — заявил он.

В конце главный тренер пошутил и сказал, что Отабек Шукуров вместо полузащиты должен был играть в нападении. «Это моя ошибка. Он должен был играть под номером 9, а не 7», — сказал наставник национальной сборной.

Статистика

Технический эксперт в футбольной ассоциации Катара и Азиатской футбольной конфедерации Алишер Никимбаев отметил, что за 30-летнюю историю команды встречались 10 раз, и 9 матчей выиграли узбекистанцы. Единственная ничья приходится на Азиатские игры 1998 года. На уровне национальных сборных команда Узбекистана однажды проиграла в Ашхабаде, но это было в октябре 1992 года, когда обе федерации футбола ещё не являлись членами ФИФА, поэтому тот матч отсутствует в реестре ФИФА.





По его словам, вчерашний матч вывел Сречко Катанеца в топ-5 тренеров сборной Узбекистана по количеству матчей. У него их теперь 25 — столько же, сколько у Равшана Хайдарова. По количеству побед он теперь делит третье место с Самвелом Бабаяном (по 16), уступая Вадиму Абрамову (20) и Миржалолу Касымову (22).

Кроме того, впервые сборная Узбекистана одержала две волевые победы подряд (Китай — 2?1, Туркменистан — 3:1). Национальная команда также впервые одержала волевую победу в выездном матче отборочного турнира Кубка мира (до этого были домашние победы над Кувейтом — 3:2, Катаром — 5:1 и КНДР — 3:1).

Это победа стала 55-й в отборочном турнире Кубка мира и 150-й — в истории национальной сборной Узбекистана.