Сборная Узбекистана по футболу победила Туркменистан в первом матче второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Матч, прошедший 16 ноября в Ашхабаде, завершился со счётом 1:3.

Первый тайм завершился в пользу хозяев — на 44-й минуте защитник Мейлис Дурдиев открыл счёт в игре.

Во втором тайме полузащитник Отабек Шукуров оформил дубль на 57-й и 77-й минутах после передач нападающего Элдора Шомуродова. В компенсированное время уже с передачи Шукурова на 90+1' Шомуродов также отличился.

Примечательно, что матч прошёл на искусственном поле стадиона «Ашхабад». В первых матчах предыдущих квалификаций, которые также проходили на искусственном поле, Узбекистан уступал Северной Корее (4:2) в 2018 году и Палестине (2:0) в 2022 году.

В параллельном матче Иран победил Гонконг со счётом 4:0 и возглавил группу «Е».

В следующем матче квалификации 21 ноября в 18:00 Узбекистан на домашнем стадионе «Бунёдкор» сыграет с Ираном.

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