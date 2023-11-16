В социальных сетях 15 ноября распространилось видео, на котором жених забирает невесту из дома на вертолёте, а за ним следует кортеж из семи автомобилей Captiva.

В УБДД ГУВД Ташкентской области установили, что инцидент произошёл в Аккурганском районе. Кортеж препятствовал движению других машин, нарушая правила дорожного движения.

УБДД ГУВД Ташкентской области.

В отношении водителей оформлены административные протоколы по статье 129 (Участие водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающим угрозу безопасности дорожного движения).