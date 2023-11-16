Основатель российской сети ресторанов японской кухни «Тануки» и ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов объявлен в федеральный розыск, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных Министерства внутренних дел России.

Указывается, что его разыскивают по уголовной статье. Какой именно — не уточняется.

По данным издания, ресторатор покинул Россию в начале 2022 года. В июле 2022 года он заявил, что сосредоточится на развитии своих зарубежных проектов. В августе того же года он продал доли в размере 33,3% в трёх своих российских активах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». До этого Александр Орлов продал инвесторам из ОАЭ московские рестораны «Такахули», «Хорошая девочка», Lou Lou, Eshak и «Юг».

Александр Орлов владеет также ресторанами в ОАЭ, Гонконге, США, Казахстане и Узбекистане. В Ташкенте работают его рестораны TOKU (открыт в 2021 году), «Тануки» (начал работу в 2022 году), «Хорошая девочка» и ТКХ (локализация «Такахули», оба открылись в 2023 году).

В 2022 года Александр Орлов рассказал Spot, что разделил свой ресторанный холдинг Bulldozer Group. Проекты в Казахстане и Узбекистане были выделены в отдельную компанию Sun Group.