В Ташкенте открылся первый ресторан международной сети Bulldozer Group. Этого события ждали еще с начала зимы, когда о планах начать свою деятельность в столице Узбекистана заявил ресторатор Александр Орлов.

Александр Орлов — основатель около 80 заведений по всему миру, включая московские точки «Тануки», «Ерш», Benvenuto, «Желтое море», Eshak, гастрономические рестораны «Рыбка» и «Поехали», Toko Dubai и Sass Café в Дубае, а также Zoloto в Нурсултане.





В день открытия команда Александра Орлова и сам ресторатор рассказали журналистам и блогерам о том, как будет работать TOKU, в чем его принципиальное отличие от других заведений, кто будет стоять «у руля» заведения и, главное, чем оно будет удивлять гостей.

«Ресторана паназиатской кухни международного уровня в Ташкенте еще не было. И нам показалось интересным попробовать изменить эту ситуацию. Перед тем, как зайти на рынок, мы тщательно исследовали пожелания жителей столицы и действительно увидели потребность в работе по этому направлению», — поделился Александр предысторией открытия заведения.





По его словам, отличным от других и по-настоящему притягательным TOKU сделают специальные дни, развлекательная программа, дизайнерский интерьер, тщательный отбор продуктов, сезонное меню и безукоризненный сервис.

Три сотни посадочных мест в самом центре города

Ресторан паназиатской кухни TOKU расположился в здании вторых курантов около сквера имени Амира Темура. Просторное помещение с высокими потолками разделено на три зоны разного уровня и планировки, отличающихся друг от друга оформлением.





Здесь есть как уютные уголки для романтического ужина, так и столики, за которыми поместится большая компания. В центре зала расположилась круговая открытая кухня. А еще одной фишкой заведения по праву являются панорамные окна, выходящие в раскидистый сад. Для летних вечеров обустроены две стильные террасы, а оформление VIP-зала вдохновлено интерьерами традиционной китайской библиотеки.

Меню: паназиатская кухня международного уровня, специальные дни и свежие морепродукты

О меню нового ресторана рассказал Дмитрий Дулов — шеф-повар из Москвы, намеренный привнести в Ташкент кухню мирового уровня.





Помимо уже привычных жителям столицы роллов и суши здесь можно будет попробовать умело приготовленного краба, лобстера, гребешки и устриц, в том числе в составе сетов с напитками по специальной цене.

Рыба — только свежая: уже совсем скоро гости ресторана смогут не просто попробовать готовое блюдо, но и получить эстетическое удовольствие от кулинарного шоу, итогом которого станет их блюдо, приготовленное с учетом индивидуальных пожеланий.





TOKU — это только начало развития Bulldozer Group в Ташкенте.

На пресс-ланче ресторатор Александр Орлов поделился, что TOKU станет не единственным заведением сети Bulldozer Group в Ташкенте. В ближайшее время планируется открытие ресторана «Тануки», известного по всему миру. Вместе с TOKU заведения станут не только местом притяжения гурманов, но и новыми культурными местами на карте столицы.

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