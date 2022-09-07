1 сентября российский предприниматель Александр Орлов открыл в Ташкенте новый ресторан — «Тануки». Это известный бренд японской кухни с многолетней историей и широкой географией.





В Ташкенте это второй проект ресторатора. Более года назад открылся ТОКU, уже завоевавший сердца местных гурманов.





«Я очень люблю Узбекистан, его гостеприимный народ, уважаю местные традиции и рад, что сейчас страна развивается огромными темпами. Вижу большой экономический потенциал и планирую открыть еще как минимум 3−4 уникальных заведения. Общий объем инвестиций в экономику страны составил порядка 18,5 млрд сумов», — рассказал Александр Орлов.





Для развития ресторанного бизнеса в Узбекистане Александр Орлов привлек опытных партнеров. По словам ресторатора, это поможет сделать проект конкурентоспособным в новой экономической и культурной среде.





«Основная концепция наших ресторанов — высокое качество по доступным ценам. Классическая японская кухня с роллами, сашими, рыбой и мясом в сочетании с невероятным авторским подходом — все это делает опыт посещения для наших гостей незабываемым», — поделился Александр Орлов.

Для удобства клиентов в ресторане действует бесплатная доставка со следующими условиями:

минимальная сумма заказа — 120 тысяч сумов;

на первый заказ доступна скидка 20% для всех пользователей по промокоду New20;

доставка работает с 11:00 до 23:30;

сделать заказ можно в приложении TanukiFamily.

Телефон: (+998) 78−122−28−20.

Адрес: ул. Тараса Шевченко, 21А.

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