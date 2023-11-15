Первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева 15 ноября примет участие в саммите «Единое сердце для Палестины» в Стамбуле, который пройдёт под эгидой первой леди Турции Эмине Эрдоган, сообщил заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим.

Эмине Эрдоган во всех СМИ заявляла, что готова к любым инициативам для того, чтобы уменьшить количество человеческих жертв среди гражданского населения в секторе Газа и принести мир в регион.

Зироатхон Мирзиёеву встречают в аэропорту Стамбула. Фото: yasinekremserim / Instagram.

Ожидается, что после вступительной речи первой леди Турции на саммите выступят и другие супруги глав государств и правительств, а также приглашённые специальные представители многих стран:

первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева;

первая леди Бангладеша Ребекка Султана;

королева Малайзии Тунку Азиза;

первая леди Боснии и Герцеговины Сабина Комшич;

первая леди Палестины Амина Аббас;

супруга премьер-министра Ливана Мэй Микати;

Моза бинт Насер аль-Миснед, вторая из трёх жён 3-го эмира Катара;

супруга премьер-министра Пакистана Садиа Рахматулла.

Саммит состоится в рабочем офисе президента Долмабахче. «Участники встречи продемонстрируют мощную солидарность для того, чтобы положить конец страданиям невинных жителей Газы и урегулировать сложившийся кризис», — пишет «Анадолу».

Ранее Узбекистан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в Газе. На заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Ташкенте президент Шавкат Мирзиёев выступил за применение принципа «два государства для двух народов» и также принял решение выделить 1,5 млн долларов через Ближневосточное агентство ООН для помощи населению в секторе Газа.