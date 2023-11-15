Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным рассмотрела апелляционные жалобы фигурантов дела о канале Kompromatuzb, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Суд не удовлетворил жалобы экс -директора Human.uz Хуршида Далиева и бывшего пресс-секретаря «Узбекнефтегаза» Сиявуша Хошимова и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, 26 сентября Шанхайтахурский районный суд по уголовным делам приговорил Далиева и Хошимова к 7 годам лишения свободы. Другие фигуранты дела Ахмадулло Ахмаджонов и Мавжуда Мирзаева получили 3 и 5 лет ограничения свободы соответственно.

Как мы писали, в обвинительном заключении пострадавшими значились 19 человек. Кроме того, в деле было 10 гражданских истцов. Им в общей сложности, согласно материалам дела, был нанесён ущерб на 5,14 млрд сумов.

В их числе бывший министр занятости и трудовых отношений и первый заместитель министра занятости и сокращения бедности Нозим Хусанов (покинул пост в апреле), бывший директор Агентства по внешней трудовой миграции Афзал Ирматов, задержанный в марте, генеральный директор Агентства «Узбекчорванасл» при Государственном комитете ветеринарии и животноводства Бахтиёр Атамурадов, пресс-секретарь хокима Самаркандской области Манучехр Мирзаев, проректор Бухарского инженерно-технологического института по научным делам и инновациям Мирзо Шарипов, директор компании CIBGROUP Уйгун Турсунходжаев и другие.