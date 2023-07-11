Шайхантахурский районный суд Ташкента по уголовным делам назначил на 18 июля рассмотрение уголовного дела о журналистах, предположительно связанных c Telegram-каналом Kompromatuzb, где публиковались или сообщалось о возможной публикации компрометирующих материалов на должностных лиц. Информация о заседании появилась на портале Верховного суда.

В конце января правоохранительные органы задержали директора издания Human.uz Хуршида Далиева и главного редактора Муслима Мирзажонова. Позже были задержаны бывший пресс-секретарь Министерства занятости и сокращения бедности Мавжуда Мирзаева и пресс-секретарь компании «Узбекнефтегаз» Сиявуш Хошимов. Сообщается также о привлечении к делу гражданина Ахмадулло Ахмаджонова.

По данным Верховного суда, Хуршиду Далиеву (1984 г. р.) предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 (клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещённая в СМИ, сетях телекоммуникаций или интернете), пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере), части 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов, совершённое в особо крупном размере) и статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса.

Сиявуш Хошимов (1983) обвиняется по части 2 статьи 139, пункту «а» части 3 статьи 165 и статье 243 УК.

Ахмадулло Ахмаджонову (2004) предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 и пункту «а» части 3 статьи 165 УК.

Мавжуда Мирзаева (1973) обвиняется по пунктам «а», «б» и «в» части 2 статьи 165 УК (вымогательство повторно или опасным рецидивистом; в крупном размере; по предварительному сговору группой лиц), а также по части 4 статьи 113 (заведомое поставление в опасность заражения или заражение ВИЧ-инфекцией/СПИД).

Согласно обвинительному заключению, по делу проходят 19 пострадавших и 10 гражданских истцов, которым нанесён ущерб на 5,14 млрд сумов. В их числе бывший министр занятости и трудовых отношений и первый заместитель министра занятости и сокращения бедности Нозим Хусанов (покинул пост в апреле), бывший директор Агентства по внешней трудовой миграции Афзал Ирматов, задержанный в марте, генеральный директор Агентства «Узбекчорванасл» при Государственном комитете ветеринарии и животноводства Бахтиёр Атамурадов, пресс-секретарь хокима Самаркандской области Манучехр Мирзаев, проректор Бухарского инженерно-технологического института по научным делам и инновациям Мирзо Шарипов, директор компании CIBGROUP Уйгун Турсунходжаев и другие.