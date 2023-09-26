Шанхайтахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 26 сентября вынес приговор по делу о Telegram-канале Kompromatuzb, которое рассматривалось в закрытом режиме с июля. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Фигурантами дела являются журналист и директор издания Human.uz Хуршид Далиев (1984), бывший пресс-секретарь Министерства занятости и сокращения бедности Мавжуда Мирзаева (1973), бывший пресс-секретарь компании «Узбекнефтегаз» Сиявуш Хошимов (1983), а также Ахмадулло Ахмаджонов (2004).

Согласно приговору, вынесенному судом под председательством судьи Толибжона Обидова:

Хуршид Далиев признан невиновным по отдельным эпизодам дела по части 2 статьи 139 (клевета) и пункту «а» части 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере) Уголовного кодекса и реабилитирован (оправдан) по этим статьям.

В то же время он признан виновным по этим же части 2 статьи 139 и пункту «а» части 3 статьи 165, а также по части 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов в особо крупном размере) и статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности).

Он приговорён к штрафу в размере 300 базовых расчётных величин (99 млн сумов) и 7 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права на работу в СМИ и занятие журналистикой и блогерской деятельностью на 3 года.

Сиявуш Хошимов также реабилитирован (оправдан) по отдельным эпизодам по части 2 статьи 139 и пункту «а» части 3 статьи 165 УК.

Одновременно он признан виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 139, пункту «а» части 3 статьи 165 и статье 243.

Он приговорён к лишению свободы сроком на 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права на работу в СМИ и занятие журналистикой и блогерской деятельностью на 3 года.

Ахмадулло Ахмаджонов также реабилитирован по части 2 статьи 139 и по отдельным эпизодам по пункту «а» части 3 статьи 165 УК.

По остальным эпизодам по пункту «а» части 3 статьи 165 обвинение было переквалифицировано на часть 1 статьи 241 (несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном тяжком или особо тяжком преступлении).

Он признан виновным по части 1 статьи 241 и приговорён к 3 годам ограничения свободы.

Мавжуда Мирзаева признана виновной по части 4 статьи 113 (заведомое поставление в опасность заражения или заражение ВИЧ-инфекцией/СПИД) и пунктам «а» и «в» части 2 статьи 165 (вымогательство, совершённое повторно и по предварительному сговору группой лиц) УК.

Она приговорена к 5 годам ограничения свободы с лишением права на работу в СМИ и занятие журналистикой и блогерской деятельностью на 3 года.

Кроме того, подсудимые должны в солидарном порядке возместить материальный ущерб, нанесённый пострадавшим.

Как мы писали, в обвинительном заключении пострадавшими значились 19 человек. Кроме того, в деле было 10 гражданских истцов. Им в общей сложности, согласно материалам дела, был нанесён ущерб на 5,14 млрд сумов. В их числе бывший министр занятости и трудовых отношений и первый заместитель министра занятости и сокращения бедности Нозим Хусанов (покинул пост в апреле), бывший директор Агентства по внешней трудовой миграции Афзал Ирматов, задержанный в марте, генеральный директор Агентства «Узбекчорванасл» при Государственном комитете ветеринарии и животноводства Бахтиёр Атамурадов, пресс-секретарь хокима Самаркандской области Манучехр Мирзаев, проректор Бухарского инженерно-технологического института по научным делам и инновациям Мирзо Шарипов, директор компании CIBGROUP Уйгун Турсунходжаев и другие.