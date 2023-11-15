Власти Ташкентской области выделили приюту для бездомных собак «Хаёт» землю под Чирчиком для строительства нового филиала. Об этом сообщила основательница приюта Ирода Маткаримова.

Ранее администрация «Хаёта» объявила, что прекращает приём животных из-за переполненности, нехватки финансирования и отсутствия поддержки местных органов власти.

«Сейчас приют трещит по швам: мы утопаем в долгах, надо строить новый „Хаёт“, надеяться не на кого. Мы приняли решение: с 1 января 2024 года в приют закрывается полностью приём. Так как мы находимся на территории Кибрая, мы остаёмся работать только с Кибрайским ободоном („Ободонлаштириш“ — ред.)» — говорилось в сообщении приюта.

На публикацию о проблемах «Хаёта», по словам Маткаримовой, уже на следующий день откликнулись хокимияты Ташкентской области и города Чирчика, а также Национальная гвардия.

«На встрече представители Национальной гвардии, Чирчикского и областного хокимиятов рассказали, что сейчас они вместе работают над подготовкой к зиме многоэтажных жилых домов, учебных, медицинских учреждений и других социальных объектов в Ташкентской области… Многие люди по всему городу жаловались на стаи бездомных собак в Чирчике. Впрочем, эти стаи гвардейцы и работники хокимията и сами видели, когда обходили микрорайоны Чирчика. Так что наш крик о помощи отобразил реальную картину печальной ситуации с бездомными собаками», — написала она.

Приюту выделили почти 2 га земли рядом с Чирчиком, сейчас оформляются документы, отмечается в сообщении. Хокимияты области и Чирчика и Нацгвардия, как ожидаются, окажут помощь со строительством.

Как уточнили «Газете.uz» в «Хаёте», сотрудники Нацгвардии помогут построить вольеры и забор, провести электричество и воду, а также поставят домик для смотрителей. С января в новом филиале планируется принимать животных из «отловок» Чирчика и Бостанлыкского района.

«Это начало новой жизни приюта для бездомных животных. Да, это только начало, но главное — первые шаги сделаны: земля есть, там рядом речка, проблем с водой не будет, документы переданы и скоро начнётся строительство филиала приюта „Хаёт“», — добавила Ирода Маткаримова.