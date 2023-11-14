Начало поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан потребовало перенастройки потоков газа в газотранспортной системе России, а также изменения нагрузки на систему подземного хранения газа в стране. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов, пишет «Интерфакс».

С 7 октябре Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана по газопроводу «Средняя Азия — Центр», который был переведён в реверсный режим. Двухлетний договор между компаниями UzGasTrade и ООО «Газпром экспорт» предусматривает поставки 9 млн кубометров газа в сутки, или почти 2,8 млрд кубометров в год.

По словам Сафонова, с учётом начала этих поставок «прогнозируется повышение нагрузки на подземные хранилища газа (ПХГ) Поволжья и Оренбургской области». При этом ряд газовых объектов в Калужской, Саратовской областях, в Башкортостане и Удмуртии эксплуатируются в пиковом режиме.

Кроме того, газотранспортные мощности газотранспортного общества «Газпром трансгаз Екатеринбург» будут частично переориентированы на экспортное направление, в то время как обязанность закрывать потребности Челябинской и Свердловской областей во многом ложится на «Газпром Трансгаз Сургут».

«Уже этой зимой нам предстоит увеличить поставки топлива по коридору „Уренгой — Челябинск“. Причина увеличения загрузки этой магистрали — не только в экспорте газа в Узбекистан, но и в набирающем темпы экономическом развитии Уральского региона, который стал потреблять больше топлива», — сказал Сафонов.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее сообщил, что страна обсуждает с «Газпромом» будущие объёмы поставок российского газа, в основном на пиковый осенне-зимний период. Ранее он заявил, что из России уже поставлено около 300 млн кубометров газа.