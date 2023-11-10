На пограничном таможенном посту «Шават» в Хорезмской области таможенники остановили гражданина, пытавшегося вывезти из Узбекистана два старинных браслета весом более 520 гр, сообщила пресс-служба Таможенного комитета.

По заключению искусствоведа, эти браслеты, изготовленные вручную из смеси никеля, меди, олова и серебра, относятся к началу XX века и считаются культурным достоянием, имеющим историческую и художественную ценность.

По решению Шаватского районного суда по уголовным делам исторические ценности были обращены в государственную собственность и переданы государственному музею «Ичан-Кала» в Хиве.