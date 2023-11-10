Энергетическая компания из Турции Aksa Enerji построит в Нишанском районе Кашкадарьинской области Узбекистана газопоршневую электростанцию на условиях государственно-частного партнёрства, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

Инвестиционное соглашение было подписано 8 ноября между главой МИПТ Лазизом Кудратовым и председателем правления Aksa Enerji Джемилем Казанчи.

Согласно документу, Aksa Enerji инвестирует 250 млн долларов в строительство газопоршневой электростанции мощностью 400 МВт. Компания будет отвечать за проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию электростанции в течение всего периода реализации проекта — 25 лет.

Начало строительных работ запланировано на декабрь 2023 года с вводом электростанции в эксплуатацию в конце 2024 года.

Стороны также подписали соглашение о покупке электроэнергии между компанией «Национальные электрические сети Узбекистана» и Aksa Enerji, в соответствии с которым узбекская сторона будет гарантированно покупать электроэнергию в течении 25 лет у турецкого инвестора.

Турецкая компания в январе 2022 года ввела в эксплуатацию теплоэлектростанцию мощностью 270 МВт в Бухарской области, а 14 января — ТЭС на 240 МВт в Ташкентской области.

Aksa Energy входит в структуру Kazanci Holding, который был основан в 1960 году. Холдинг развивает проекты не только в сфере энергетики, но и в сельском хозяйстве и туризме. Компания также ведёт строительство электростанций в ряде стран: Турции, Гане, Мадагаскаре, Мали и Конго.