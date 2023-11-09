Президент Италии Серджо Маттарелла 9−11 ноября совершит официальный визит в Ташкент, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

В соответствии с программой состоятся переговоры на высшем уровне.

В повестку дня включены вопросы развития узбекско-итальянских отношений стратегического партнёрства и расширения взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных направлениях.

Особое внимание будет уделено вопросам реализации договорённостей, достигнутых в ходе визита президента Узбекистана в Италию в июне этого года.

Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

По итогам саммита ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

Президент Серджо Маттарелла также совершит поездки в Самарканд и Хиву, где ознакомится с культурно-историческим наследием Узбекистана.

Ранее о визите сообщили итальянские СМИ. Agenzia Nova отметило, что сотрудничество с Ташкентом имеет особую актуальность для Италии с учётом стратегического положения Узбекистана, расположенного «в историческом регионе коммуникаций между Европой и Дальним Востоком, а также между крупными региональными державами, такими как Россия и Китай».

«В этом контексте Рим мог бы предложить потенциальный вклад, помогая Узбекистану сохранить свою автономность и укрепить отношения с Западом», — говорилось в сообщении.

Напомним, ранее Узбекистан с официальным визитом посетил президент Франции Эммануэль Макрон.