Президент Италии Серджо Маттарелла 9−11 ноября посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщили «Газете.uz» в посольстве Италии в Ташкенте.

По данным итальянского ИА Agenzia Nova, президент Италии также посетит Южную Корею. Оба визита будут нанесены «с целью укрепления присутствия Италии в Азии и сотрудничества с двумя партнёрами, имеющими большое стратегическое значение в нынешней международной панораме».

«Визит Маттареллы решительно поддерживается правительством Узбекистана, которое постепенно укрепляет отношения с Римом в рамках соглашения о стратегическом партнёрстве, подписанного в июне прошлого года, и механизма консультаций между Италией и пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)», — говорится в сообщении агентства.

В нем также отмечается, что сотрудничество с Ташкентом имеет особую актуальность для Италии с учётом стратегического положения Узбекистана, расположенного «в историческом регионе коммуникаций между Европой и Дальним Востоком, а также между крупными региональными державами, такими как Россия и Китай».

«В этом контексте Рим мог бы предложить потенциальный вклад, помогая Узбекистану сохранить свою автономность и укрепить отношения с Западом», — говорится в сообщении Agenzia Nova.

Италия и Узбекистан также участвуют в серии переговоров, посвящённых защите инвестиций и научно-культурному сотрудничеству. Их ход оценят президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Италии Серджо Маттарелла в ходе переговоров 10 ноября в Ташкенте.

В тот же день президент Италии посетит Туринский политехнический институт в Ташкенте. Визит завершится 11 ноября в Самарканде, где Италия присутствует с археологической миссией.

Сопровождать президента во время визита будут его дочь Лаура (имеет статус первой леди Италии) и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.

В предыдущий раз президент Италии посещал Узбекистан в 1997 году, это был Оскар Луиджи Скальфаро.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Италию с официальным визитом в июне этого года.