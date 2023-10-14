Официальные резервные активы Узбекистана на 1 октября составили 31,04 млрд долларов, сократившись за сентябрь на 1,65 млрд долларов, следует из данных Центрального банка. Это минимум с 1 апреля 2020 года, когда резервы составляли 31,27 млрд долларов.

Резервы сокращаются шестой месяц подряд (с апреля), а с начала года «финансовая подушка безопасности» страны снизилась на 4,73 млрд долларов.

В прошлом месяце резервы в иностранной валюте уменьшились на 1,3 млрд долларов (-15%) — до 7,39 млрд долларов. Показатель продолжает обновлять антирекорд за всё время ведения статистики с 2013 года. С начала года валютных резервов стало меньше на 4,25 млрд долларов.

На фоне падения котировок в сентябре стоимость золотого запаса уменьшилась на 335 млн долларов — до 23,0,9 млрд долларов, несмотря на рост физического объёма драгметалла на 0,2 млн тройских унций (6,2 тонны) — до 12,2 млн тройских унций (около 382,5 тонн). Тем не менее, всего за девять месяцев запас золота сократился почти на 12,4 тонн, а его стоимость практически не изменилась.

Снижение резервов происходит на фоне торгового дефицита (за январь-август импорт составил 23,61 млрд долларов, экспорт — 16,43 млрд долларов, отрицательное торговое сальдо — 7,17 млрд долларов), девальвации национальной валюты (с начала года сум обесценился на 8,73%), для поддержания которого Центробанк мог прибегать к валютным интервенциям за счёт резервов, и сокращения денежных переводов по сравнению с предыдущим годом.