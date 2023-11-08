Государственный долг Узбекистана по итогам первой половины 2023 года достиг 31,5 млрд долларов, увеличившись за шесть месяцев на 2,3 млрд долларов за счёт заимствований только на внутреннем рынке, говорится в бюджетном послании Министерства экономики и финансов (PDF).

Внешний долг состоит из государственного и частного долга. В новости речь идёт о госдолге. При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанке» и «Ипотека банке», которые в 2019—2021 годах суммарно разместили долговые бумаги на 2 млрд долларов).





Государственный внешний долг за шесть месяцев (январь-июнь) не изменился — 25,9 млрд долларов. Государственный внутренний долг вырос на 2,3 млрд долларов за этот период — до 5,6 млрд долларов.

Соотношение госдолга к ВВП страны увеличилось с 36,4% по итогам 2022 года до 36,8% по состоянию на 1 июля 2023 года.

Распределение долга по секторам

Государственный внешний долг в разрезе секторов экономики по итогам шести месяцев 2023 года выглядит так:

Поддержка госбюджета — 8,76 млрд долларов, 34% всего долга (по итогам 2022 года было $8,6 млрд);

Электроэнергетика — 5,36 млрд долларов, 21% ($3 млрд);

Транспорт и транспортная инфраструктура — 2,67 млрд долларов ($2,84 млрд);

Сельское и водное хозяйство — 2,68 млрд долларов ($2,54 млрд);

Жилищно-коммунальное хозяйство — 2,35 млрд долларов ($2,3 млрд);

Поддержка предпринимательской деятельности и промышленного производства — $1,1 млрд;

Химическая промышленность — 945 млн долларов ($1 млрд);

Образование — 303 млн долларов;

Здравоохранение — 608 млн долларов;

Телекоммуникации — 210 млн долларов;

Другие отрасли — 897 млн долларов ($0,91 млрд).

Больше 55% госдолга пришлось на поддержку бюджета и электроэнергитику.

Кредиторы

Государственный внешний долг в разрезе кредиторов:

Азиатский банк развития — 6,2 млрд долларов ($6 млрд);

Всемирный банк — 5,6 млрд долларов ($5,5 млрд);

Исламский банк развития — 0,9 млрд долларов ($0,9 млрд);

Другие международные финансовые институты — 1,5 млрд долларов ($2,4 млрд).

Кредитным учреждениям Китая Узбекистан должен 3,8 млрд долларов, Японии — 2,1 млрд долларов, Южной Кореи — 0,9 млрд, Франции — 0,7 млрд, России — 0,6 млрд и других стран — 0,8 млрд.

Отметим, что на выплату процентов по госдолгу в 2023 году запланировано выделение 8,2 трлн сумов — на 1,3 трлн сумов больше, чем планировалось, а также намечено погасить долг на 19,1 трлн сумов. В 2024 году планируется погасить задолженность на 32,3 трлн сумов и выплатить проценты на 16 трлн сумов.

Прогноз на 2024−2026 годы





Минэкономфин ожидает, что отношение госдолга к ВВП достигнет 37%, в 2025 году — 37,4%, 2026 году — 37,9%, что намного ниже рекомендованного предела МВФ в 60%.

Для удержания уровня госдолга на безопасном уровне планируется продолжить практику установления годового лимита по привлечению долга, привлекать долг в сумах, чтобы снизить валютные риски, увеличить чистый объём выпуска государственных казначейских облигаций с 17 трлн до 25 трлн сумов.

Кроме того, намечено разработать стратегию управления государственным долгом в среднесрочной перспективе, чтобы сформировать портфель госдолга с оптимальными расходами и рисками, увеличить средний срок заимствований, диверсифицировать источники госдолга, предотвратить риски с облуживанием госдолга, обеспечить открытость данных о госдолге.