Снос самовольно построенных зданий согласно решению суда начался на территории научно-экспериментальной станции «Дархан» Агентства лесного хозяйства, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что строения незаконно возводились на территории дендропарка с 2017 года. Среди них — мебельные цеха, офисы, жилые дома и теплицы для выращивания сельскохозяйственной продукции.

В результате незаконной деятельности на территории научного учреждения пострадало 103 дерева грецкого ореха, а ещё 85 взрослых деревьев были вырублены.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 198 (Повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений) и 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями) Уголовного кодекса Узбекистана.

Как ранее отмечали в Генпрокуратуре, земельный участок на такой территории может быть предоставлен только в аренду без права на капитальное строительство и исключительно для реализации проектов в области экологии, растениеводства, лесного хозяйства и экотуризма.