По факту вырубленных деревьев и строительства незаконных объектов на территории научно-опытной станции декоративного садоводства и лесного хозяйства «Дархон» (дендропарк) при Агентстве лесов в Ташкентском районе возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Дело открыто против сотрудников Агентства лесного хозяйства, станции «Дархон», хокимията Ташкентского района и других лиц по части 3 статьи 198 (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб) и пункта «а, б» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями, совершенное с причинением особо крупного ущерба; в интересах организованной группы) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.

Как мы сообщали ранее, в дендропарке обнаружены незаконные строения — офисы, жилые дома и мебельные цеха (их возводили с 2017 года), а также засохли 103 дерева грецкого ореха, ещё 85 многолетних деревьев были вырублены.

Согласно законодательству, земельный фонд такого хозяйства может быть выделен лишь в аренду без права капитального строительства и только в целях реализации проектов в сфере экологии, растениеводства и развития лесного хозяйства и экотуризма.