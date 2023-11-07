Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в преддверии саммита глав государств Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдёт 8−9 ноября, ответил на вопросы «Газеты.uz» о повестке мероприятия и ожиданиях страны от него.

— Узбекистан вступил в ОЭС в 1992 году, однако деятельность организации была не слишком активной, после 2012 года встреч на высоком уровне не проводилось. Но уже с 2017 года саммит глав государств начал проводиться регулярно каждые два года. С чем связана активизация ОЭС в последние годы?

— ОЭС — обширное пространство в 8 миллионов квадратных километров, объединяющее полмиллиарда человек с общей историей, культурой и религией. Её территория, находясь между Индийским океаном и Средиземноморьем с одной стороны и трансконтинентальными сухопутными и морскими торговыми путями с другой — это один из наиболее стратегически значимых регионов мира.

Государства ОЭС имеют огромные природные, интеллектуальные, промышленные, аграрные, технологические ресурсы, дополняющие друг друга. Экономические, торговые, транспортные, энергетические связи органичны и естественны в силу этих и географических факторов.

Страны-участницы все глубже осознают свою взаимосвязанность и необходимость задействовать неиспользованный потенциал, общую выгоду от более тесного взаимодействия, а также испытывают энтузиазм и готовность к дальнейшему экономическому сближению.

Вполне логично, что в условиях дестабилизации глобальных цепочек поставок и волатильности мировых рынков страны стремятся укрепить взаимное сотрудничество. Этому способствует наблюдаемая ныне регионализация торговых, экономических и транспортных связей.

Все эти динамичные процессы совпали с резкой активизацией внешней политики и экономической дипломатии Узбекистана под руководством президента Шавката Мирзиёева. Так, на Ашхабадском саммите организации в ноябре 2021 года глава государства выдвинул ряд инициатив по активизации взаимодействия в сфере торговли, промышленной кооперации, экологии, туризма. Все они были поддержаны другими участниками объединения, поскольку отвечают общим интересам и стремлениям.

Сразу же, в 2022 году, наша страна впервые приняла на себя председательство в организации и провела его под девизом «Год укрепления взаимосвязанности в ОЭС». А в этом году Ташкент проведёт у себя предстоящий 9 ноября саммит под девизом «К совместной экономической стабильности и прогрессу».

Такой подход придал заметный динамизм связям на пространстве ОЭС, способствуя на практике усилению взаимосвязанности между ними.

— На этом саммите, как известно, не будет представлен Афганистан, который является членом ОЭС. Как вы считаете, при каких условиях Афганистан мог бы возобновить своё участие в рамках ОЭС?

— Действительно, Афганистан является членом Организации экономического сотрудничества. Однако, в связи с внутриполитическими изменениями в этой стране в августе 2021 года эта страна c тех пор временно не участвует в деятельности организации.

Ташкентский саммит станет вторым мероприятием ОЭС на высшем уровне, который проходит без участия Афганистана.

Причём это касается и других региональных и международных структур, где Афганистан формально остаётся членом, но не привлечён в их текущую деятельность.

Вместе с тем Узбекистан считает, что становление Афганистана мирным и процветающим государством является важным условием для достижения стабильного экономического развития на пространстве организации и, как и все государства-члены ОЭС, заинтересован в интеграции Афганистана в региональные экономические процессы.

Однако полноценное участие Афганистана в деятельности ОЭС будет возможным при наличии общего консенсуса стран-членов этой организации и признания мировым сообществом временного правительства этой страны в соответствии с нормами международного права.

— Какие вопросы приоритетны для Узбекистана в рамках данной организации? Что ожидает Узбекистан от сотрудничества в рамках ОЭС?

— Приоритеты и ожидания Узбекистана в любой многосторонней структуре, в которой наша страна участвует, сводятся к единой цели, стоящей во главе внешней политики лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева — обеспечение благополучной жизни нашего народа через реализацию возможностей и потенциала республики путём осуществления конкретных проектов международного сотрудничества.

В этом контексте пространство ОЭС с населением в более чем полмиллиарда человек представляет для нас большой интерес с точки зрения торговли и транспортной взаимосвязанности.

Мы заинтересованы, прежде всего, в развитии торговых связей со странами-участницами, так как каждая возможность для экспорта наших товаров — это ресурсы для запуска новых производств и создания рабочих мест. Поэтому мы намерены продвигать в рамках платформы предложения и инициативы, направленные на увеличение объёмов товарооборота, снятие торговых барьеров и упрощение движения товаров и услуг.

Ещё одним приоритетом нашей деятельности в ОЭС является развитие транспортно-коммуникационных связей и расширение транзитного потенциала региона. Этот приоритет разделяют и другие государства-члены, не имеющие, как и мы, прямого выхода к морю.

Помимо этих двух главных приоритетов следует отметить и такие главные направления усилий Узбекистана в рамках ОЭС, как развитие промышленной кооперации, взаимодействие в сфере энергетики, туризма, изменения климата и охраны окружающей среды, культурно-гуманитарного сотрудничества.

По каждому направлению Узбекистан предлагает принять конкретные программы и «дорожные карты», реализация которых укрепит экономические и гуманитарные связи на пространстве ОЭС.

— На каком этапе находится торговое соглашение по цифровизации таможенных процедур и снятию торговых барьеров, которое было предложено в 2021 году?

— Торговля — один из ключевых приоритетов в повестке ОЭС и это вполне логично. Текущие показатели здесь далеко не отражают реальные возможности государств-членов, особенно с учётом их совокупного потенциала.

В 2022 году этот показатель зафиксирован в размере 80 млрд долларов, что составляет всего лишь порядка 8% от общей внешней торговли государств-членов организации.

В целях наращивания и стимулирования внутри региональной торговли секретариатом ОЭС разработано Соглашение об упрощении процедур торговли, первое заседание совместной рабочей группы которого состоялось 22 июня в Анкаре. На нем обсуждены вопросы скорейшего завершения согласования указанного документа.

На этот счёт у сторон имеется общее понимание, поскольку вступление в силу этого соглашения позволит создать единые платформы таможенного администрирования, санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров с запуском региональной площадки электронной торговли. Такие меры окажут положительное влияние на либерализацию механизма торговли в регионе, в конечном счёте повысив показатели регионального товарооборота.

Самое главное — есть общее понимание и интерес у сторон, что является крайне необходимым условием для совместного продвижения вперед.

— Самый короткий путь, который может вывести Узбекистан к океану, пролегает через страны-члены ОЭС. Есть ли конкретные предложения Узбекистану по этому вопросу в рамках саммита? Какие меры предложит Узбекистан по улучшению транспортной коммуникации в регионе?

— Очевидно, использование транзитного потенциала Узбекистана выгодно всем нашим партнёрам по ОЭС, так как наша страна является неотъемлемой частью транспортной взаимосвязанности в регионе, особенно когда речь идёт о создании маршрутов, связывающих крупные рынки Востока и Запада.

Практическим воплощением важной роли Узбекистана как «моста» стало принятие недавно по итогам встречи министров транспорта в Ташкенте протокола о развитии мультимодального транспортного коридора «Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция». Мы рассчитываем, что к этому документу присоединятся и другие члены организации.

Узбекистан же предлагает партнёрам обратить пристальное внимание на проекты железных дорог «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и Трансафганского коридора, так как они отвечают интересам всех стран-членов.

Ожидаем скорейшего завершения работ над разработкой соответствующей региональной стратегии, инициированной президентом Узбекистана на 15-м саммите организации.

— Будет ли обсуждена ситуация на Ближнем Востоке? Могут ли страны-члены ОЭС координировать оказание гуманитарной помощи сектору Газа?

— Предусматривается, что события на Ближнем Востоке не будут первостепенными пунктами на повестке саммита, так как ОЭС, по сути, — неполитическая организация, главным образом нацелена на решение экономических вопросов. Однако не исключено, что участники в своих выступлениях изложат свою позицию по палестино-израильской проблеме, прозвучат предложения по разрешению конфликта.

Что касается гуманитарной помощи сектору Газа, для координации международных усилий в этом вопросе действует специализированная структура ООН — Ближневосточное агентство, с которым и взаимодействуют страны, в том числе члены ОЭС. Так, недавно президентом Узбекистана принято решение перечислить в агентство 1,5 млн долларов для оказания помощи жителям Газы.