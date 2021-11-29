Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 ноября принял участие в 15-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде. На саммите Узбекистан принял от Туркменистана председательство в организации на 2022 год. Председательствовать в ОЭС Узбекистан будет впервые.

«Мы настроены на эффективное осуществление нашего предстоящего председательства», — заявил на саммите Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что Узбекистан выступает за развитие всеобъемлющих отношений в рамках ОЭС, и выступил с рядом предложений по нескольким приоритетным направлениям.

Торговля и инвестиции

«Нам необходимо более полно использовать значительный потенциал наших стран, имеющих огромный рынок с населением свыше 500 миллионов человек, в сферах торговли и инвестиций», — заявил президент Узбекистана.

«Пришло время для разработки и принятия обновленного и всеобъемлющего Торгового соглашения в рамках нашей организации. В данный документ должны быть включены вопросы снятия торговых барьеров, цифровизации таможенных процедур, а также внедрения электронной торговли, приобретающей в настоящее время все более важное значение», — отметил он.

Он предложил создать Центр торговли, инвестиций и инноваций в рамках ОЭС в сотрудничестве с Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и Специальной программой ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) и разместить штаб-квартиру центра в Ташкенте.

Транспортные коммуникации

«Представляется важным найти конкретные решения по ряду насущных вопросов. Прежде всего это — создание межрегиональных транзитных узлов, развитие современной транспортной и дорожной инфраструктуры, оптимизация транспортных и транзитных тарифов и предоставление дополнительных скидок, упрощение условий для международных грузовых и пассажирских перевозок, внедрение цифровизации в транспортную отрасль», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Для реализации этих планов он призвал разработать региональную стратегию, направленную на развитие транспортно-коммуникационных связей и расширение транзитного потенциала государств ОЭС.

«Зелёное» развитие

«В настоящее время усиливаются проблемы экологии и изменения климата, что требует решения таких наиболее актуальных задач нашей повестки, как эффективное использование передового опыта, накопленного в наших странах и за рубежом, активное совместное развитие „зелёной“ экономики, широкое внедрение ресурсосберегающих технологий в промышленных отраслях, достижение углеродной нейтральности», — сказал президент.

Узбекистан предлагает создать постоянно действующий Совет по диалогу на высоком уровне с участием зарубежных ученых и международных экспертов в области окружающей среды.

Восстановление туристического обмена

На встрече министров туризма ОЭС в Бухаре в 2022 году Узбекистан намерен выступить с инициативой о принятии региональной программы по развитию безопасного туризма в постпандемический период, сообщил Шавкат Мирзиёев.

«Серьёзное внимание будет уделено развитию паломнического туризма и других совместных туристических продуктов, расширению географии авиаперевозок, развитию туристической инфраструктуры», — отметил он.

Ситуация в Афганистане

Президент отдельно остановился на сложной ситуации в Афганистане, который также является членом ОЭС.

«Эта страна день ото дня приближается к тяжелому гуманитарному кризису. В одиночку, без помощи международного сообщества, в том числе ближайших соседей, афганский народ не сможет выдержать эти трудные испытания. Поэтому мы должны объединить усилия для выработки общих подходов и оказания необходимой помощи афганскому народу», — призвал он.

Шавкат Мирзиёев добавил, что Узбекистан поддерживает «последовательное продолжение реализации совместно с Афганистаном крупных торговых, транспортных и энергетических проектов регионального значения».

Президент также предложил создать Экспертную группу высокого уровня для подготовки конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности ОЭС.

В период председательства Узбекистана в ОЭС он предложил объявить в странах-членах организации Год укрепления взаимосвязанности.

По итогам саммита был принят Ашхабадский консенсус для действий. Документ объединил в себе ключевые приоритеты организации по развитию и укреплению регионального экономического сотрудничества.

В рамках форума Шавкат Мирзиёев провёл двусторонние встречи с президентами Туркменистана, Таджикистана, Пакистана и Ирана.

ОЭС — региональная многосторонняя структура, созданная в 1985 году в целях содействия развитию торгово-экономических связей между странами региона. Членами организации являются 10 государств — Узбекистан (с 1992 года), Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.