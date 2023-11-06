Протокол, подписанный в рамках недавнего заседания министров транспорта стран Организации экономического сотрудничества, посвящён формированию международного мультимодального коридора между Азией и Европой через маршрут «Узбекистан — Туркменистан — Иран — Турция», сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

В частности, документ предусматривает:

организацию грузоперевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона до стран Европейского союза через территории Узбекистана, Туркменистана, Ирана, Турции;

применение конкурентных тарифных ставок и создание благоприятных условий для перевозок грузов по железным дорогам Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции;

совместную выработку мер по унификации нормативно-правовых и технических стандартов при организации грузоперевозок по маршруту;

повышение транспортной взаимосвязанности стран-участниц маршрута.

Как мы сообщали ранее, на заседании министров транспорта стран ОЭС аэропорту Самарканда был присвоен статус авиационного хаба стран ОЭС.