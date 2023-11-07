Более 100 тысяч оптовых потребителей (28% от общего числа) и 648 тысяч новых домохозяйств не подключены к автоматизированной системе учёта и контроля электроэнергии (АСКУЭ) в Узбекистане. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством президента Узбекистана на прошлой неделе.

Кроме того, несмотря на установку «умных» счётчиков, 170 тысяч абонентов не подключены к АСКУЭ. Президент Шавкат Мирзиёев дал указания по подключению всех оптовых потребителей к системе учёта.

Подключить к АСКУЭ 7 миллионов потребителей и довести долю охвата системой до 100% планировалось к концу 2021 года. Для реализации проекта по внедрению АСКУЭ в остальных регионах Узбекистана планировалось освоить кредит Азиатского банка развития на 300 млн долларов.

Для поставки счётчиков без тендера были выбраны местные компании Elektron xisoblagich (на 60% принадлежит китайской Holley Technology, которая также производит счётчики) и Toshelectroapparat. Установка одного устройства обходилась компании «Региональные электрические сети» в 770 тысяч сумов в июле 2019 года.

На совещании отмечалось, что за последние пять лет на модернизацию сетей и трансформаторов выделено более 4 трлн сумов. В этом году стартовала масштабная программа модернизации энергетической инфраструктуры Ташкента.

Кроме того, в каждом регионе формируется резерв в размере не менее 10 млрд сумов для проведения сезона без потерь. На эти средства в случае аварий будет производиться замена трансформаторов, проводки и других запчастей.

В целом в регионах устарели 33 тысячи трансформаторов и 122 тысячи км электросетей. Особенно много таких случаев в Ташкентской, Наманганской и Сырдарьинской областях. За девять месяцев этого года потеряно 12% от общего объёма произведённой электроэнергии. В 20 районах объём потерь в 1,5 раза выше (18%), чем в среднем по республике.

Глава государства отметил, что прокуроры областей будут наравне с руководителями региональных предприятий электросетей отвечать за сокращение потерь электроэнергии.

Президент также указал на необходимость обновить устаревшие трансформаторы и сети, чтобы снизить потери электроэнергии на 1−2% в этом году, а к 2026 году — на 8%.

Отмечалось, что в некоторых регионах имеются задержки с ремонтом котельных и теплосетей. Неудовлетворительно состояние подготовки учреждений социальной сферы к осенне-зимнему сезону. План по обновлению котлов с высоким расходом энергии выполнен на 62% в медицинских учреждениях, на 54% — в детских садах и на 40% — в школах.