Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября ознакомился с новыми инфраструктурными объектами и ходом подготовки к осенне-зимнему сезону в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, ему показали новую подстанцию рядом со стадионом «Пахтакор» в Шайхантахурском районе. В рамках проекта с подстанции «Тракторсоз» протянуто более 19 км кабеля и установлены 2 трансформатора. Объект будет введён в строй в следующем месяце.

Как ожидается, в результате в центре столицы появится дополнительный источник питания мощностью 130 МВт, что позволит снизить нагрузку на другие подстанции в городе и сократить вероятность аварийных ситуаций на 60%.

Глава государства здесь ознакомился с презентацией о строительстве и модернизации в системе электроснабжения Ташкента. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов доложил, что в настоящее время идёт строительство ещё 5 и обновление 4 подстанций, они в общей сложности обеспечат 850 МВт мощности, говорится в сообщении.

Напомним, после энергокризиса в Узбекистане, в том числе в столице, президент 11 марта подписал постановление «О мерах по стабильному обеспечению энергоресурсами потребителей в Ташкенте». Согласно документу, в 2023 году планируется реализовать проект развития электросетей напряжением 35 — 110 кВ, направленный на улучшение электроснабжения Ташкента. Для этого потребуется 3,56 трлн сумов. Новые подстанции построят на территории Yunusobod city, Tashkent city и в других районах.

361,6 млрд сумов выделил Навоийский горно-металлургический комбинат для строительства и ремонта объектов в Шайхантахурском районе.