С 1 июля 2024 года в качестве эксперимента системы питьевого водоснабжения и канализации в городах Каган, Ширин, Янгиер, Бекобод и Янгиюль будет передано частному сектору на основе государственно-частного партнёрства. Соответствующее постановление 24 октября подписал президента Узбекистана.

На базе оператора питьевого водоснабжения АО «Узсувтаминот» и предприятий, входящих в его состав, до 1 апреля 2024 года будут созданы региональные организации по отдельным направлениям:

региональные организации магистрального водоснабжения в форме акционерного общества — по производству питьевой воды, поставкам воды по магистральным сетям, развитию и обеспечению эксплуатации водных объектов, связанных с производством воды и магистральными сетями;

региональные организации питьевого водоснабжения в форме акционерного общества в Каракалпакстане, областях и Ташкенте — по оказанию услуг поставки воды потребителям по сетям питьевого водоснабжения и транспортом, канализации, а также развитию и эксплуатации соответствующих сетей и систем канализации.

Согласно документу, тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации будут формироваться исходя из затрат, включённых в себестоимость продукции, затрат на развитие системы, финансовых затрат, налогов и других обязательных платежей.

При проектировании новых объектов и систем питьевого водоснабжения и канализации будет установлено требование учёта степени полного охвата соответствующей территории.

В период с 2024 по 2026 годы будут реализованы следующие мероприятия:

813 районов с труднодоступным питьевым водоснабжением будет обеспечено питьевой водой;

124,7 тысячи домохозяйств будут напрямую подключены к сетям питьевого водоснабжения;

в 130 населённых пунктах будет налажено питьевое водоснабжение путём оформления государственных социальных заказов;

населённых пунктах будет налажено питьевое водоснабжение путём оформления государственных социальных заказов; 792 тысячи потребителей будут снабжены счётчиками для питьевой воды.

Документ также предусматривает освобождение от утилизационного сбора специальной техники, оборудования и транспортных средств, приобретаемых в рамках проектов в сфере питьевого водоснабжения и отведения сточных вод, до 1 января 2027 года.