Глава Управления транспорта Ташкента и компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) Анвар Джураев сообщил «Газете.uz», что специалисты ведомства готовят схемы объезда общественного транспорта на 8−10 ноября.

Напомним, 8−10 ноября в Ташкенте пройдёт саммит Организации экономического сотрудничества. В нём примут участие руководителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. В этой связи, как мы писали ранее, на ряде центральных улиц будет ограничено движение транспорта.

По словам Анвара Джураева, центральные улицы будут закрыты не всё время, а только во время проезда делегаций.

В Службе безопасности дорожного движения (СБДД) уточнили, что во время проезда кортежа пешеходы, велосипедисты и люди на самокатах не смогут пересечь дорогу, но перемещение по тротуару будет доступно.

В СБДД также отметили, что «безопасность передвижения населения будет усилена службами органов внутренних дел». Сотрудники ППС и ДПС также будут работать в усиленном режиме.