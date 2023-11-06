Заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев на Веронском евразийском экономическом форуме прокомментировал Spot недавнюю передачу авиакомпании Silk Avia из Uzbekistan Airports в структуру национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways.

«Изначально Uzbekistan Airports не должна была заниматься авиацией. Это мы говорили, это все эксперты говорили, предупреждали», — сказал он.

По его словам, с самого начала Silk Avia столкнулась с проблемами, так как традиционные методы привлечения и работы с производителями или лизингодателями ориентированы на авиакомпании.

«Во-первых, Uzbekistan Airports не авиакомпания. Когда появляется новая авиакомпания, у неё нет никакой репутации, у нет никакой истории, у неё нет финансовых данных, поэтому те высказывания или надежды, что открывается авиакомпания и быстро получает самолёты, — это легенда, сказки. Тут надо открытыми глазами смотреть на факты, что это не смогло произойти, поэтому мы с государственной стороны были вынуждены помочь Silk Avia, чтобы этот процесс ускорить», — сказал замглавы Минтранса.

Жасурбек Чориев также отметил, что вопрос приватизации Silk Avia остаётся открытым — Минтранс готов рассмотреть продажу региональной авиакомпании при поступлении соответствующих заявок.

Silk Avia, первая в стране региональная авиакомпания, была создана Uzbekistan Airports в ноябре 2021 года. Стратегию её развития разрабатывала дубайская HAS Aviation GT. Целью было заявлено решение проблемы отсутствия авиарейсов между регионами Узбекистана. Для авиапарка были выбраны самолёты ATR 72−600 европейского производства.

Первые регулярные рейсы компания начала выполнять 25 апреля 2023 года. Руководившая тогда Uzbekistan Airports Рано Джураева сравнивала компанию c авиамаршруткой. При создании Silk Avia она заявила, что авиакомпания, «встав на ноги», будет передана в частный сектор.

Заместитель министра транспорта Жасур Чориев тогда признал, что, «к сожалению, не на всех направлениях есть регулярное автобусное и железнодорожное сообщение». Кроме того, периодически можно наблюдать нехватку билетов на разные виды транспорта.

«Новую авиакомпанию можно причислить к общественному транспорту. Она должна закрыть пробелы в транспортном сообщении между регионами. Это долгожданный проект. Наш президент неоднократно давал поручения, в том числе по развитию авиамобильности, внутренних рейсов, восполнению направлений, в которых мы остро нуждаемся», — отметил тогда он.

Спустя несколько месяцев, в августе, стало известно об освобождении от должности после 2,5 лет работы главы Uzbekistan Airports Рано Джураевой. Член наблюдательного совета компании Азиза Умарова, отмечая её заслуги, отметила, что «Джураева своими руками создала за полгода малую авиацию, которую другие не смогли создать за 30 лет».

До 2025 года авиакомпания планирует приобрести 10 самолётов. Пять из них будет закуплено самолётов ATR напрямую у производителя. Ещё три борта перевозчик получил у Bangkok Airways через британскую Jetcraft Commercial.