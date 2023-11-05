Официальный импорт мобильных телефонов в Узбекистан за январь-сентябрь 2023 года вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Агентство статистики при президенте.

С начала года поставлено 2,58 миллиона устройств, что на 398,4 тысячи больше (2,18 млн штук), чем за январь-сентябрь 2022 года (за этот период 2021 года было 1,9 млн телефонов на $133,2 млн). Сумма поставок выросла на 23,3% — с 144,5 млн до 178,2 млн долларов.

Если в прошлом году стоимость одного телефона в среднем составляла 66,3 доллара, то в этом году — 69,2 доллара.

Большая часть (89,2%) устройств по-прежнему импортируется из Китая — 2,3 млн телефонов. Объём поставок из КНР вырос на 600 тысяч (+43,7%).

Если в прошлом году на втором месте по поставкам были ОАЭ (247,4 тысячи), то теперь они опустились на четвёртое — импорт из этой страны упал до 7,7 тысячи устройств. Из Индии они упали с 153,8 тысячи до 32,5 тысяч, Казахстана — с 25,4 тысячи до 2,5 тысяч.

Вьетнам увеличил поставки с 156,5 тысячи до 223,1 тысячи устройств.

Для сравнения: в январе-октябре 2019 года в Узбекистан было официально завезено всего 79,9 тысячи телефонов.

В сентябре 2020 года Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций отмечало, что «обеление» импорта мобильных устройств произошло за счёт внедрения системы IMEI-регистрации кодов.

Отметим, что правительство ранее смягчило ограничения по ввозу телефонов в Узбекистан. Если раньше физлица могли завозить только один телефон каждые шесть месяцев, то с 28 января 2024 года можно ввозить два телефона при каждом пересечении границы. При этом вводится обязательное декларирование новых телефонов.