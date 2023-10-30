Кабинет министров своим постановлением от 26 октября внёс правки в беспошлинные нормы ввоза некоторых товаров в Узбекистан.

Постановлением правительства от 22 июня 2018 года для бытовой техники, телефонов и других товаров были установлены нормы беспошлинного ввоза в зависимости от их общей стоимости. В частности, физические лица сейчас могут завозить без пошлины только один телефонный аппарат, в том числе наручный, каждые шесть месяцев.

Согласно поправкам, которые вступят в силу 28 января 2024 года, физлица смогут беспошлинно завозить по два телефонных аппарата при каждом пересечении границы, включая мобильные телефоны и другие устройства с модулем связи. При этом общая сумма одного или двух телефонов при ввозе через аэропорт не должна превышать 2000 долларов. Если сумма условно составляет 2300 долларов, то пошлины в 30% применяются на 300 долларов.

Эти поправка не касаются товаров, поступающих через международные курьерские отправления, то есть физлица по-прежнему смогут купить товары на 1000 долларов в течение одного квартала.

При этом вводится обязательное декларирование при ввозе новых телефонов, то есть граждане, ввозящие их, должны проходить границу по «красному» коридору и оформлять декларацию через сотрудников таможни. Как ранее отмечали в Министерстве цифровых технологий, это станет основанием для законного ввоза и интеграции в систему UzIMEI по результатам декларирования.

«Это предотвратит неправомерные действия. В результате граждане смогут без проблем зарегистрировать привезённое с собой дополнительное второе мобильное устройство в системе UzIMEI», — отметили в Минцифры.