В Сергелийском районе Ташкента школьников-авиаспоттеров, снимавших самолёты, задержали представители правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал Tashkent_Land и «Газете.uz» подтвердили сами споттеры.

По их словам, на детей кричали и матерились. Их привели в здание махаллинского комитета «Кумарик». Детям угрожали и забрали всю фототехнику. Шестерых задержанных увезли в другое место на частном автомобиле. «Газете.uz» известны их имена.

Задержанные являются молодыми людьми, которых регулярно посещают официальные мероприятия по споттингу, организуемые компанией Uzbekistan Airports в аэропорту Ташкента.

Снимать самолёты в аэропортах правительство Узбекистана официально разрешило постановлением в январе 2022 года. Это случилось после статьи «Газеты.uz» от сентября 2021 года о том, что такое авиаспоттинг, и зачем люди фотографируют самолёты. В статье говорилось о том, что во многих странах профессионалы и все желающие могут свободно снимать самолёты, но в Узбекистане это было запрещено и даже опасно.

В постановлении поручалось до 1 февраля 2022 года определить территории, прилегающие к аэропортам, где можно организовать смотровые площадки. Такие площадки до сих пор организованы не были.

В Ташкенте есть несколько мест, где уже много лет любители авиации занимаются споттингом. Фотографирующих иногда разгоняли или забирали в отделы внутренних дел, хотя каких-либо знаков, запрещающих съёмку самолётов, в этих местах нет.