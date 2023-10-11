Казахстан готов изучить вопрос увеличения поставок нефти в Узбекистан при определённых условиях. Об этом в среду сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, передаёт Tengrinews.kz.

«Если узбекская сторона предложит цены и условия лучше, чем в направлении Китая или других стран зарубежья, мы готовы рассмотреть увеличение поставок. Кроме того, данный вопрос уже обсуждался с узбекскими коллегами и недропользователями Казахстана», — сказал он.

Замминистра опроверг сообщения о том, что российская нефть вытесняет казахстанскую на рынке Узбекистана.

«Это неправда. На сегодняшний момент казахстанской нефти в Узбекистан транспортируется 87 тысяч тонн. Если нам удастся договориться об улучшении условий поставок, то, соответственно, объем увеличится. Мы сможем направить нефть РК с других направлений. Объёмы российской нефти действительно поставляются, но они гораздо ниже, чем объёмы наших казахстанских производителей», — сообщил Ерлан Аккенженов.

Уточняется, что поставка нефти в направлении Республики Узбекистан осуществляется с нефтеналивной станции Шагыр (Шымкент) и НПС Касымова (Атырау).

О том, что российская нефть вытесняет казахстанскую с рынка Узбекистана, сообщали российские «Ведомости». Во втором квартале транзит российской нефти по трубопроводам через территорию Казахстана в Узбекистан в направлении Ферганского нефтеперерабатывающего завода, проектная мощность которого составляет 5,5 млн тонн нефти в год, вырос относительно первого квартала этого года почти в 4 раза и достиг 37,9 тысячи тонн.

Часть российского экспорта пошла по железной дороге. В первом полугодии Россия увеличила железнодорожные поставки нефти и нефтепродуктов в Узбекистан в 5,2 раза до 1,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако только 0,6% от всего объёма составила сырая нефть, 28% — бензин, 20,8% — топочный мазут, сообщил руководитель отдела исследований грузовых перевозок Института проблем естественных монополий Александр Слободяник.

В начале года Узбекистан договорился с Россией о поставках 300 тысяч тонн российской нефти. «КазТрансОйл» в марте сообщал о планах транспортировать 250 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан, однако в августе прогноз был снижен до 180 тысяч тонн. В первом полугодии в Узбекистан транзитом через Казахстан было поставлено 48,5 тысячи тонн российской нефти, а во втором планируется прокачать 131,5 тысячи тонн.

По данным «Ведомостей», увеличение отгрузок российской нефти произошло после того, как казахстанская стала торговаться с премией к Urals (под этим брендом на мировой рынок поставлялась и российская, и казахстанская нефть).

После вторжения России в Украину в 2022 году и усиления санкций на нефть, которая экспортировалась из Казахстана через российскую инфраструктуру, «сформировался дисконт к эталонной Brent до 30−35 долларов за баррель». Поэтому казахстанская нефть была переименована в Kebco (Kazakh Export Blend Crude Oil). Это привело к тому, что она стала дороже Urals, отмечает издание.

В 2022 году Казахстан экспортировал в Узбекистан 87 тысяч тонн нефти, за девять месяцев этого года — 46 тысяч тонн, хотя на 2023 год планировалось поставить 300 тысяч тонн, что может сигнализировать о вытеснении казахстанской нефти со стороны российской. В соответствии с соглашением о транзите 300 тысяч тонн российской нефти через территорию Казахстана с начала года в Узбекистан поставлено 79 тысяч тонн.

6 октября Россия и Узбекистан заключили соглашения о расширении сотрудничества в области поставок нефти, а также о поставках нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Оно было подписано по итогам переговоров в Москве между президентами России Владимиром Путиным и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Объёмы предполагаемых поставок не назывались.