Компания Uzbekistan Airports опубликовала официальное заявление по поводу задержания детей-споттеров сотрудниками правоохранительных органов в Ташкенте.

«Инцидент произошёл на территории махалли Кумарик в Сергелийском районе Ташкента. Дети фотографировали самолёты за забором международного аэропорта „Ташкент“, не нарушая границ воздушной гавани», — говорится в заявлении.

«Uzbekistan Airports поддерживает споттинг-движение в Узбекистане и поощряет данное увлечение со стороны подрастающего поколения», — отметили в компании.

«С начала года на территории ташкентского аэропорта прошло порядка 30 плановых и внеплановых споттинг-туров. Также важно отметить, что на официальном осеннем спотинг-туре, прошедшем 14 октября этого года, участвовало 12 детей-авиаспоттеров в возрасте от 6 до 15 лет», — сообщили в Uzbekistan Airports.

В компании напомнили, что 26 января 2022 года постановлением Кабинета министров «О мерах по созданию условий для развития авиаспоттинга» в Узбекистане было официально узаконено споттинг-движение. Напомним, это постановление было принято после статьи «Газеты.uz» о споттинг-движении и непонятных запретах и угрозах, с которыми им приходится сталкиваться.

Официальные органы Ташкента пока не делали заявлений по поводу задержания детей. Как мы писали, дети сообщали о том, что на них кричали и матерились, им угрожали и отобрали фототехнику. Шестерых детей увезли на машине в другое место.

Задержанные сообщили «Газете.uz» о том, что после придания инцидента огласке отношение к ним смягчилось.

Подобные инциденты происходят в Узбекистане уже много лет, несмотря на смягчение общей ситуации с фотографированием разных объектов в стране. Знаков запрета на фотографирование в местах, которые используют споттеры для фотографирования, нет.