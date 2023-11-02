Ректором Термезского государственного университета в Сурхандарьинской области вновь стал Абдукодир Тошкулов, сообщила газета «Янги Узбекистон».

Он покинул эту должность в январе 2021 года и был назначен на должность министра высшего и среднего специального образования.

В декабре 2022 года стал заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Сейчас эта должность упразднена.

В феврале 2022 года был назначен главой Федерации волейбола Узбекистана, а через год его сменил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов.

Абдукодир Тошкулов родился в 1976 году в Байсунском районе Сурхандарьинской области. В 1998 году окончил Термезский государственный университет. В 2006 году становился помощником хокима Сурхандарьинской области по духовно-просветительской работе. Занимал эту должность до 2010 года, одновременно продолжая научно-педагогическую работу. С 2017 года по 2021 год занимал должность ректора Термезского государственного университета.