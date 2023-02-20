На внеочередной отчётно-выборной конференции 18 февраля министр внутренних дел, генерал-лейтенант Пулат Бобожонов избран председателем Федерации волейбола Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Пулат Раззокович Бобожонов родился в 1961 году в Хорезмской области. В разные годы работал прокурором Бухарской и Джизакской областей, хокимом Хорезмской области.
С 2017 года занимает должность министра внутренних дел Узбекистана.
Замминистра внутренних дел — начальник Департамента общественной безопасности генерал-майор Бекмурод Абдуллаев избран первым зампредседателя Федерации. Фарход Алимов стал временно исполняющим обязанности Генерального секретаря Федерации с испытательным сроком в три месяца.
Абдукодир Тошкулов покинул пост председателя в связи с переходом на другую работу.