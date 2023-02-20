На внеочередной отчётно-выборной конференции 18 февраля министр внутренних дел, генерал-лейтенант Пулат Бобожонов избран председателем Федерации волейбола Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Пулат Раззокович Бобожонов родился в 1961 году в Хорезмской области. В разные годы работал прокурором Бухарской и Джизакской областей, хокимом Хорезмской области.

С 2017 года занимает должность министра внутренних дел Узбекистана.

Замминистра внутренних дел — начальник Департамента общественной безопасности генерал-майор Бекмурод Абдуллаев избран первым зампредседателя Федерации. Фарход Алимов стал временно исполняющим обязанности Генерального секретаря Федерации с испытательным сроком в три месяца.

Абдукодир Тошкулов покинул пост председателя в связи с переходом на другую работу.