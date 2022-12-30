Тимур Аминджанович Ишметов освобождён от должности министра финансов Узбекистана. Указом президента Шавката Мирзиёева от назначен первым заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Абдукодир Хамидович Тошкулов освобождён с поста министра высшего и среднего образования. Он стал заместителем советника главы государства по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.