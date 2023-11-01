Правительство Узбекистана и российский «Газпром» подписали стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно документу, стороны намерены развивать взаимодействие в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.

Меморандум был подписан в рамках Петербургского международного газового форума. Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обсудили также поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, которые начались в октябре.

Было отмечено, что «специально выделенный маршрут на базе системы магистральных газопроводов „Средняя Азия — Центр“ имеет большое значение для стабильного энергоснабжения потребителей Узбекистана, что особенно важно в осенне-зимнем периоде», отмечается в сообщении.