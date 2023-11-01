Британский словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал AI (artificial intelligence — в переводе на русский «ИИ, искусственный интеллект») словом 2023 года. Об этом говорится на сайте словаря.

«AI — термин, который описывает „моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ“», — сказано в сообщении.

Создатели словаря пояснили, что ИИ считают сферой будущей технологической революции и о нем много говорили в 2023 году.

Среди претендентов на слово года также были:

nepo baby (ярлык, применяемый к человеку, «чья карьера, как полагают, продвинулась вперёд благодаря знаменитым родителям»);

(ярлык, применяемый к человеку, «чья карьера, как полагают, продвинулась вперёд благодаря знаменитым родителям»); ultra-processed ([продукты] приготовленные с использованием сложных промышленных методов, часто включающих ингредиенты с небольшой пищевой ценностью или вообще без неё);

([продукты] приготовленные с использованием сложных промышленных методов, часто включающих ингредиенты с небольшой пищевой ценностью или вообще без неё); debanking (акт лишения лица банковских услуг) и другие.

Collins English Dictionary — это толковый словарь английского языка, который выпускает издательство Harper Collins. Редакция называет слово года ежегодно. Так, в 2022 году словом года, по версии словаря, стал термин permacrisis («пермакризис»), что обозначает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности».