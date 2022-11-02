Британский словарь Collins English Dictionary назвал главным словом 2022 года «пермакризис» (permacrisis) — термин, образованный слиянием слов «перманентный» и «кризис», который описывает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности».

Это слово поясняет те кризисы, с которыми столкнулись и продолжают в них находиться Великобритания в частности и весь мир в целом, включая политическую нестабильность, войну в Украине, изменение климата и рост стоимости жизни.

Кандидатами на слово года также было название столицы Украины «Киев», «патигейт» — скандал, связанный с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном из-за организации вечеринки во время локдауна в 2020 году, «распластание» (splooting) — лежать с вытянутыми ногами и руками на прохладной поверхности в жару, «тёплое место» (warm bank) — общественное здание или место, где можно погреться в холодное в условиях растущих цен на энергию.

В прошлом году главным словом была аббревиатура NFT (non-fungible token — невзаимозаменяемый токен на базе блокчейна, который предоставляет право собственности на актив, например, изображение или видео), а в 2020 — «локдаун».