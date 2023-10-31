Агентство США по международному развитию (USAID) в партнёрстве с Министерством здравоохранения Узбекистана и Abt Associates запускает пятилетний проект «Узбекистан, свободный от туберкулёза», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

В рамках этого проекта 18 млн долларов инвестируют в доступность ключевых противотуберкулёзных услуг по всей стране.

Как отмечается в сообщении, в Узбекистане сохраняется высокое бремя заболеваемости туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью. «Это представляет значительную угрозу для системы общественного здравоохранения Узбекистана, а также для здоровья населения и экономического развития страны», — отметили в USAID.

По данным Минздрава Узбекистана, в 2022 году 8% новых случаев туберкулёза в стране имели устойчивость к двум наиболее часто используемым и эффективным противотуберкулёзным препаратам.

USAID возглавляет глобальные усилия правительства США по борьбе с туберкулёзом с глобальной стратегией в этой области на 2023−2030 годы. «Являясь крупнейшим в мире двусторонним донором, USAID использует новые инновации и исследования для ускорения усилий по искоренению туберкулёза», — говорится в сообщении.

С 1993 по 2023 год общая сумма помощи правительства США Узбекистану в области здравоохранения составила более 155 млн долларов, из которых почти 60 млн долларов были направлены на борьбу с туберкулезом.

Напомним, о выделении USAID средств Узбекистану на борьбу с туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью было объявлено в рамках визита в страну главы агентства Саманты Пауэр.