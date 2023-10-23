Администратор Агентства США по международному сотрудничеству (USAID) Саманта Пауэр сегодня прибыла в Ташкент в целях углубления партнёрства США с народом Узбекистана, сообщила пресс-служба посольства США в Узбекистане.

Во время визита она объявила о выделении дополнительных 14,2 млн долларов для укрепления сотрудничества в сферах глобального здравоохранения, управления и экономического роста.

По данным дипломатической миссии, благодаря этому допфинансированию, Соединённые Штаты через USAID будут работать над следующими программами:

Борьба с туберкулёзом

«Узбекистан сталкивается с высоким уровнем заболеваемости туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью в мире», — говорится в сообщении.

USAID запускает пятилетнюю инициативу TB Free Uzbekistan («Узбекистан, свободный от туберкулёза»), в рамках которой будет инвестировано дополнительно 3,2 млн долларов для предоставления комплексных услуг поддержки и расширения доступ к ключевым услугам по борьбе с туберкулёзом по всей стране.

Программа TB Free Uzbekistan поможет в сферах предотвращения и выявления передачи инфекции, начала лечения, позволит снизить стигматизацию туберкулёза, а также продвинуть реформы в здравоохранении в Узбекистане для улучшения информационных систем здравоохранения и финансирования здравоохранения. С 2002 года USAID инвестировало почти 60 млн долларов в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с туберкулезом.

Борьба с угрозами эпидемий и пандемий

USAID будет сотрудничать с правительством Узбекистана для укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения. Инвестиции в размере 4 млн долларов будут направлены на внедрение передового опыта и уроков, извлечённых из реагирования на COVID-19, для повышения устойчивости Узбекистана к будущим вспышкам, эпидемиям и пандемиям.

Финансирование также позволит Узбекистану повысить готовность своих лабораторий и систем наблюдения к чрезвычайным ситуациям, улучшить информирование о рисках и вовлечение населения.

Укрепление бизнеса и частного сектора

USAID инвестирует 3,5 млн долларов в укрепление экономики Узбекистана в таких целевых секторах, как туризм, информационные и коммуникационные технологии и «зелёная» экономика. Эта программа поможет создать рабочие места, улучшить экономическую инклюзивность, развить экспортные рынки для малых и средних предприятий и привлечь капитал.

USAID будет работать над устранением организационно-правовых и экономических барьеров, которые затрудняют открытие и ведение личного бизнеса для женщин, молодёжи и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, USAID поможет бизнесу Узбекистана внедрить американские технологии, которые могут улучшить электронную коммерцию и торговлю.

Более подотчётное и эффективное местное управление

В поддержку Стратегии «Узбекистан-2030» и в сотрудничестве с Конгрессом USAID выделяет 3,5 млн долларов через новую программу местного управления для укрепления региональных и местных органов власти в Узбекистане, чтобы они были более оперативно реагирующими, вовлечёнными и подотчётными при предоставлении государственных услуг народу Узбекистана.

Эта программа будет работать с национальными и местными органами власти, гражданским обществом и частным сектором для обеспечения большей прозрачности бюджетов и расходов местных органов власти, обучения государственных служащих выполнению новых обязанностей и предоставления гражданам и сообществам инструментов, навыков и ресурсов, необходимых для контроля над деятельностью местных органов власти и получения улучшенных государственных услуг, отвечающих их потребностям.

USAID также будет поддерживать правительство в разработке основанных на данных направлений национальной политики и законодательства в области децентрализации и местного управления.