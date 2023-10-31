Юкоричирчикский районный суд по уголовным делам 23 октября приговорил жителя Ташкентской области к пяти годам лишения свободы по статье о наёмничестве. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса (наёмничество, то есть участие на территории или стороне иностранного государства в вооружённом конфликте или военных действиях… с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод).

Имя и фамилия осуждённого не называются, указаны только его инициалы — И. Х., а также, что он родился в 1985 году и работал сварщиком.

Радио «Озодлик» сообщило, что речь идёт об Ильдаре Хайрулине. Издание со ссылкой на документы следствия пишет, что по версии правоохранительных органов осуждённый в 2014—2015 годах воевал в Украине на стороне самопровозглашённой ДНР.

В качестве доказательства следствие привело профиль мужчины на украинском сайте «Миротворец». Кроме того, следователи утверждают, что нашли в телефоне Хайрулина скриншоты, подтверждающие его вину, отмечает издание.

Родственники осуждённого в беседе с «Озодлик» назвали «безосновательными» следствие и суд по этому делу. Они подтвердили, что на сайте «Миротворец» действительно опубликовано фото Хайрулина, но, по их словам, снимок был сделан в Татарстане, а мужчина держит в руках пневматическое оружие, которое там не запрещено. Семья также утверждает, что Хайрулин «вообще не ездил» в Украину.

По данным Верховного суда, осуждённый подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана призывала соотечественников за границей не вступать в ряды вооружённых сил за рубежом и не участвовать в боевых действиях, а также предупредила об уголовной ответственности за это.