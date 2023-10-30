Перед международным аэропортом Ташкента в центре круга на съезде с путепровода установлен флаг Узбекистана.

Как сообщили «Газете.uz» в хокимияте столицы, высота флагштока составляет 62 м, а размер полотна флага — 12×24 м.

Источник: Хокимият Ташкента.

Вокруг установлено 38 флагштоков высотой 16 м, на которых будут развеваться флаги размером 2×4 м. Эти флаги будут меняться согласно проводимым в городе национальным или международным событиям и визитам зарубежных делегаций.

Кроме того, перед кругом на съезде с путепровода в сторону аэропорта установлен интерактивный световой фонтан в виде прямоугольной панели, а справа — огромный проекционный экран.

Источник: Хокимият Ташкента.

Сейчас ведётся благоустройство прилегающей территории, в том числе обновление автобусной остановки перед аэропортом.

Продолжается строительство нового путепровода, завершить которую намечено к концу 2024 года. Мы подробно писали о проекте.