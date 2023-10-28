Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила о повышении с 1 ноября тарифов на проезд в общественном транспорте Ташкента.

Фиксированный тариф за проезд на одном виде общественного транспорта устанавливается в размере 2000 сумов при оплате наличными и банковскими картами и 1700 сумов при оплате транспортной картой ATTO.

При пересадке в течение одного часа с одного автобуса на другой при оплате картой ATTO за проезд нужно будет заплатить 700 сумов. Поездки на третьем и четвёртом автобусах в течение часа будут бесплатными.

Будут ли действовать скидки при пересадке с метро на автобус, с одной линии метро на другую или с автобуса на метро в течение часа, не уточняется. Это может быть внедрено на следующем этапе, как планировалось ранее.

Повышение тарифов на проезд в автобусах и метро и введение скидок при пересадках в течение часа откладывались несколько раз. Тариф предлагалось установить в размере 1600 сумов. Нынешний тариф — 1400 сумов — не менялся несколько лет. Он является фиксированным, скидок при пересадках нет.

Гибкие тарифы должны были внедрить ещё в апреле. Однако городской кенгаш народных депутатов выступил «категорически против повышения тарифа». Депутаты отложили реформу до 1 августа, но и этот срок отодвинулся. «Газета.uz» подробно описывала планируемые нововведения в июньском материале.