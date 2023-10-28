Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Глава нашего государства выразил надежду на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте», — говорится в сообщении.

Авария на угледобывающей шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла утром 28 октября. По последним данным, жертвами взрыва стали не менее 32 горняков.

29 октября объявлен в Казахстане днём общенационального траура по жертвам аварии.