В результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстане погибли не менее 28 горняков, сообщило МЧС страны.

О взрыве в шахте утром 28 октября сообщила пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), которая владеет предприятием.

«Предположительно, в лаве произошёл взрыв газометана», — говорится в сообщении.

В компании утверждают, что в момент происшествия под землёй находились 252 шахтёра, 206 из них вывели на поверхность. Поиски ещё 16 человек продолжаются, уточняет МЧС.

Генпрокуратура Казахстана сообщила о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт после аварии вылетел в Карагандинскую область, где встретился с близкими погибших горняков и выразил соболезнования, сообщила Акорда.

Глава государства поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау». Для выяснения обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия.

Токаев также объявил 29 октября днём общенационального траура по жертвам аварии.

Позднее «АрселорМиттал» подтвердила, что подписала предварительное соглашение о сделке, в результате которой право собственности компанией перейдёт к властям Казахстана.