В результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстане погибли не менее 28 горняков, сообщило МЧС страны.
О взрыве в шахте утром 28 октября сообщила пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), которая владеет предприятием.
«Предположительно, в лаве произошёл взрыв газометана», — говорится в сообщении.
В компании утверждают, что в момент происшествия под землёй находились 252 шахтёра, 206 из них вывели на поверхность. Поиски ещё 16 человек продолжаются, уточняет МЧС.
Генпрокуратура Казахстана сообщила о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт после аварии вылетел в Карагандинскую область, где встретился с близкими погибших горняков и выразил соболезнования, сообщила Акорда.
Глава государства поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау». Для выяснения обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия.
Токаев также объявил 29 октября днём общенационального траура по жертвам аварии.
Позднее «АрселорМиттал» подтвердила, что подписала предварительное соглашение о сделке, в результате которой право собственности компанией перейдёт к властям Казахстана.
- Это уже вторая за два месяца авария на шахте, принадлежащей АМТ. В августе на шахте Казахстанская загорелась конвейерная лента, что стало причиной пожара, в результате которого погибли пять горняков, ещё 13 пострадали. По состоянию на начало октября, возгорание не было ликвидировано.
- Правительственная комиссия установила, что в аварии на шахте Казахстанская виновата компания — владелец. «По результатам работы комиссии определена 100%-ная вина работодателя, установлено 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства», — заявил тогда глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.